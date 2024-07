POGO ban: Tagumpay ng bayan

Noong nakaraang linggo, sinulat ko dito sa column na inaasahan kong magsasalita ang Pangulo tungkol sa POGO sa kanyang SONA. At inanunsyo nga niya na total banned na ang mga ito. Kaya, sa lahat ng POGOs—legal man o illegal—goodbye! Isang napakalaking tagumpay ito para sa buong bansa.

Marami pa ang lumabas na isyu na paano naman ang mga tinatawag na Internet Gaming Licensee (IGL)? Ang mga IGL ay tumutugon sa offshore markets. Iba pa ang IGL sa E-Games o Electronic Gaming na kinabibilangan ng E-Bingo, Sports Betting, Specialty Games, online casino, at Philippine Inland Gaming Operators (PIGO), na lahat ay tumutugon sa domestic market.

Klinaro na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) na ang mga POGO ay pareho lang sa IGL —kaya anuman ang tawag sa POGO, banned na yan. Huwag tayong magpapaloko sa fake news.

Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women na nanguna sa imbestigasyon tungkol sa mga krimeng nakakabit sa POGO, hindi matatawaran ang relief sa pagpapabawal ng POGO sa bansa. Isang malaking hakbang ang pronouncement ng pangulo para mapanagot ang mga nagpapasok at nagpahintulot sa paglaganap ng mga krimeng dala ng POGO. Sa prosesong ito, sisiguraduhin din natin na magkaroon ng just transition para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga POGO.

Siguro ang tanong ng marami, ano ang gagawin sa mga naglalakihang property ng mga POGO kapag isinara na ang mga ito? Sino ang makikinabang dito?

Pwedeng samsamin at gamitin ng gobyerno ang mga ari-arian ng mga POGO o IGL na sangkot sa malalaking scam at human trafficking. Kasama ito sa ipinasa kamakailang Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) Law. Kaya nagpapasalamat din ako kay Chair Mark Villar sa pagtanggap ng amendment ko na ito.

Ngayon na inanunsyo na ang pag-ban sa mga POGO o mga IGL, maraming mga ari-arian na pwedeng magamit para ibigay sa mga biktima ng mga krimeng dala ng POGO sa bansa. Ang buong industriya ng offshore gaming ay ginagamit para sa napakaraming mga krimen: scamming, prostitution, human trafficking, torture, kidnapping, at marami pang iba. Napakagandang development ang AFASA Law at ban sa mga POGO.

Hindi rin po matitinag ang Komite namin na panagutin ang mga nasa likod ng POGO. Patuloy nating palalakasin ang mga polisiya na makakapigil sa muling pag-usbong ng mga industriya gaya nito.

Hindi ko makakalimutan ang tapang ng mga victim-survivors, whistleblowers, at ahensya ng gobyerno na nakipagtulungan sa aming imbestigasyon sa Senado para mabunyag ang kababalaghang nakapalibot sa POGO. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.

Habang ipinagdiriwang natin ang pagbabawal ng POGO/IGL, dapat nating tiyakin na mananagot ang mga may sala at ganap na maibibigay ang hustisya para sa mga victim-survivors.