Dapat paghandaan ng pamahalaan ang nakaamba na mga pagbaha kapag pumasok na ang La Niña phenomenon sa bansa.

“Let’s prepare for the next flood. This is the first typhoon during La Niña season, we have a long way to go. We have to prepare for that. There are places that used to be marked safe from floods, but it is not the case now. That’s what we have to figure out, bakit nagbago ‘yan,” pahayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos sa isang situation briefing sa kanyang pagbisita sa Mauban, Quezon nitong Biyernes, Hulyo 26.

Ginawa ng Pangulo ang pahayag dahil sa nasaksihan na malawakang pagbaha sa Luzon dulot ng bagyong Carina na pinalakas pa ng habagat.

Nais niya na magkaroon ng national flood control plan.

“Saan nanggaling ang tubig, saan dumaan? Anong gagawin natin para harangin ‘yan, at least impound, whatever kung ano ba `yung magiging plano. Ang flood control, ang tubig hindi nangingilala ng boundary, kaya ang flood control has to be a big plan. There has to be a national plan,” wika ng Pangulo.

Binigyang-diin pa ni Pangulong Marcos na hindi dapat limitahan ang mga flood control project sa tatlo hanggang limang rehiyon lamang dahil malaki na ang mga pagbabago ngayon.