P11B pekeng luxury brand nakumpiska sa Binondo

ABOT sa P11 bilyong halaga ng mga pekeng luxury brand ng mga bag, sapatos, relo at iba pa ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa Binondo, Maynila.

Kabilang dito ang mga peke o imitasyon ng mga sikat na brand tulad ng Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Nike, Rolex, Apple, Hermes at Dior na ibinebenta sa mga mall sa Binondo.

Ayon sa BOC, kinumpiska ang mga pekeng kalakal noong Hunyo 14 pero nabigo ang mga may-ari nito na makatugon sa ibinigay nilang 15 araw para patunayang nagbabayad sila ng tamang buwis sa gobyerno at lehitimo nilang inangkat ang mga ito.

Dahil dito, naglabas ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention (WSD) laban sa mga pekeng kalakal alinsunod sa itinakda ng Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines.

Sisirain ang mga pekeng produkto upang matiyak na hindi na kakalat ang mga ito sa merkado.(Mina Navarro)