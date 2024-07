Navy cadet natodas sa new senate building

NASAWI ang isang kadete ng Philippine Navy matapos umano itong mahulog sa ginagawang New Senate Building sa Fort Bonifacio, Taguig City noong Huwebes nang gabi.

Dahil dito, agad na pinaiimbestigahan ni Senate President Chiz Escudero ang insidente para matukoy kung aksidente o may foul play sa pagkamatay ng hindi pa pinangalanang kadete.

Ayon kay Senate Spokesperson Atty. Arnel Jose Bañas, nais malaman ng senador ang buong pangyayari lalo pa at may inisyal na impormasyon na hindi nag-iisa ang kadete nang maganap ang insidente.

Sa ulat, pumasok ang kadete sa main gate ng ginagawang gusali para makaiwas sa mga humahabol dito bandang alas-nuwebe nang gabi.

Nakita ng mga guwardiya ang tumatakbong kadete kaya hinabol din nila ito.

Gayunman, nawala ang kadete at hindi rin nila nakita sa CCTV kung saan ito nagpunta.

Pasado alas-diyes nang gabi nang may kumalabog sa north tower ng gusali at nakita nilang nahulog dito ang kadete.

Idineklara itong dead on the spot dahil sa tinamong pinsala sa ulo at katawan. (Reymund Tinaza/Betchai Julian)