Matteo Guidicelli may b-day message kay Sarah Geronimo

Naku mukhang buhay na buhay na naman ang mga die-hard fans ng AshMatt dahil sa madamdaming message ni Matteo Guidicelli sa birthday ng misis niyang si Asia’s Pop Star Royalty Sarah Geronimo.

Sa isang Instagram post nga ay ipinaabot niya ang kanyang appreciation kay Sarah.

Sey ni Matteo, “HAPPY BIRTHDAY my beautiful wife! Wishing you all the happiness, love, smiles, joy, laughter, and music in the world! I’ll always be here right beside you to support you and I’ll be cheering you on as you chase your dreams! Continue living with a pure heart and always remember anything is possible!” Ang bongga!

Tampok din sa post ni Matteo ang mga litrato nila mi Sarah na talaga namang super sweet tignan kaya maraming utaw din ang pumuso.

Nagpaabot naman ng kanya-kanyang pagbati ang iba’t ibang celebrities na malapit sa couple.

Sey ni Judy Ann Santos, “Happy birthday baby girl.”

“Happiest birthday Sarah,” naman ang chika ni Bianca Gonzalez.

Tatlong heart at cake emoji ang message ni Lizz Uy.

Ang bongga nga na hindi pa rin kumukupas ang pakilig nina Matteo at Sarah kahit matagal na silang together. It’s nice din to see na very seeet pa din sila magbatian ha!

Talbog! (Carl Balasa)