June Mar Fajardo napabilang sa Top 25 Asian Athletes ng ESPN

RECORD sa PBA ang pitong MVP ni June Mar Fajardo sapol nang pumasok bilang top pick overall ng San Miguel Beermen noong 2012.

Liyamado pa ang ‘The Kraken’ na itaas ang pang-walo niyang highest individual award ng liga para sa nakaraang Season 48.

Sa loob ng 12 taon, naka-10 championship ang 6-foot-10 center sa SMB huli noong Commissioner’s Cup.

At hindi siya palamuti sa mga kampeonatong ‘yun kundi pamato talaga ng Beermen.

Kaya hindi na kataka-takang isama si Fajardo sa Top 25 Asian Athletes ng ESPN para sa 21st century.

No. 1 sa listahan si boxing icon Manny Pacquiao, 19th si Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz – kauna-unahang top podium finish ng Pilipinas sa quadrennial games.

Nasa No. 25 sa listahan ang 34-year-old Cebuano, sa nakalipas na dekada ay pinakyaw ang halos lahat ng awards sa PBA – four-time Finals MVP, 10-time Best Player of the Conference, nine-time All-Star, eight-time Mythical First Team, Defensive Player of the Year, Comeback Player of the Year.

Four-time Mr. Basketball (Professional) din siya ng Philippine Sportswriters Association.

Mula 2013 FIBA Asian Championships hanggang nitong FIBA World Cup, 2023 Asian Games at Olympic Qualifying Tournament ay hindi siya nawala sa roster ng Gilas Pilipinas, 10 taon na siyang best big man ng national team.

“Fajardo’s consistent excellence and influence on Philippine basketball underscore his significant impact on the sport that Filipinos love,” anang ESPN.

Sina Fajardo at dating Houston Rockets center Yao Ming lang ang basketball players sa listahan, No. 2 si Yao sa likod ng Pacman.

Kasama rin sa top 25 sina Major League Baseball players Ichiro Suzuki at Shohei Ohtani ng Japan, tennis stars Naomi Osaka ng Japan at Li Na ng China. (Vladi Eduarte)