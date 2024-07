Julie, Stell ‘di pakakabog kina Gary, Rayver, Josh, Pablo

Ang dami na talagang excited sa dalawang gabi ng kantahan at kulitan nina Julie Ann San Jose, at SB19 Stell, ha!

Hiling nga ng mga music lover at mga fan nina Julie Anne, Stell na ma-fast forward na talaga sa ‘Ang Ating Tinig: Julie X Stell’ concert na gaganapin this weekend (July 27 at July 28) sa New Frontier Theater, 8 p.m.

Bukod sa siguradong isang OPM-filled sound trip ito, marami pang ibang sorpresa ang dapat abangan sa pagsasanib-pwersa nina Julie, Stell sa kanilang first-ever concert together.

Dagdag nga rin sa mga lalong ikina-excite ng mga fan ang mga bigating special guest nila, na sina Pablo, Rayver Cruz, Gary V, Josh Cullen na talaga namang nagko-complement sa husay at kakulitan ng dalawa.

Sure nga na sulit na sulita ng ibabayad ng mga fan, dahil puro bigatin talaga ang mapapanood nila, ha!

At sure ako, may matinding pakilig sina Julie, Rayver, ha! Eh, pareho namang mahusay sumayaw, kumanta ang dalawa. Di ba nga, magkasunod sila sa maraming bagay, lalo na sa part na `yon.

At oo naman, may pasabog din sina Stell, Pablo, Josh, ha! Sayang nga lang at wala ang iba pang miyembro ng SB19, eh.

At lalong hindi naman patatalbog si Gary V., no! Na super energetic pa rin hanggang ngayon.

Kaya naman sure ako, matinding kabugan ng boses, sayaw ang mapapanood sa concert nina Stell, Julie Anne.

Bongga! (Dondon Sermino)