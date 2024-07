Jolina ginamit sa pangraraket, Ice Seguerra muntik magoyo

Kaloka talaga ang mga scammer, mga raketero ngayon!

Imagine, ginagamit pa nila ang mga biktima ng bagyong si Carina para makapanloko ng kapwa.

At heto nga, muntik na magoyo si Ice Seguerra, at ginamit pa ang pangalan ni Jolina Magdangal, ha! Mabuti na lang at bonggang mag-isip agad si Ice.

Heto nga ang chika ni Ice:

“Posting this because someone’s using Jolina’s name asking for funds. Buti na lang, nakausap ko agad si Mark Escueta and na-confirm ko na ginagamit lang ang pangalan ni Jolina. Ingat kayo!” sabi pa ng mahusay na singer.

Well, heto nga kasi ang laman ng private message ng taong nagpapakilala na Jolina, kay Ice.

“Hi Ice,

“How are you?

“I have a favor lang sana if that’s okay.

“I am collecting funds kasi right now for typhoon Carina Ph victims. Pupunta kami ng husband ko this 6pm sa Marikina to help. I just want to ask if you can give even a little extra lang to help the victims?

“Even a little to add funds lang please.”

Pero siyempre, dahil nakausap nga agad ni Ice si Mark, kaya heto na lang ang sagot niya.

“That’s a good gesture. I’m helping out na rin coz I have my own org, eh!”

Oh, di ba? Kung syonga siguro si Ice, malamang na naloko na agad siya ng taong gumamit ng pangalan ni Jolina.

“Thank you talaga, Ice!” komento ni Mark, mister ni Jolina, sa post na `yon.

“Nag-message rin sa akin ‘yan!” sabi naman ni Jed Madela.

Kaloka, ang mga artista pala ang tina-target ng taong ito, ha!

Naku, ingat kayo! (Dondon Sermino)