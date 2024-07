John na-hospital

Na-hospital pala si John Estrada.

Nag-alala nga ang fans ni John nang mag-post sa kanyang Instagram story si Kaila Estrada ng picture ng kanyang tatay habang nasa ospital at kasama ang isa niyang kapatid.

Mukhang okey naman ang hitsura ni John sa picture na pinost ni Kaila.

Wala namang detalyeng inilagay si Kaila sa IG story post niya.

Pero siyempre, kaagad na kumalat ang picture na iyon ni John.

Sabi ng mga fan na nakausap namin, “Sana po okey lang si John. Sana makapag-taping kaagad siya ng ‘Batang Quiapo’. Mami-miss namin si Rigor kung a-absent siya sa taping.”

Naaliw naman kami sa komento ng ilang mga kaibigan namin.

Paano ba naman, nagtatanong sila kung sino kaya kina Marites at Lena ang unang dadalaw kay Rigor sa ospital?

Siyempre, ang Marites na tinutukoy nila ay si Cherry Pie Picache, at ang Lena naman ay si Mercedes Cabral.

Sikat na sikat sina Rigor, Marites, at Lena dahil sa serye nilang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Sikat din si Mercedes sa bansag sa kanya ni Roda (na character naman ni Direk Joel Lamangan) bilang ‘Jumper’ dahil sa pagiging kabit niya ni Rigor.

Nakakaloka!

Anyway, get well soon, John!