‘Hope to see you soon anak’: Dennis makabagbag damdamin birthday message kay Claudia

Birthday ni Claudia Barretto ngayong July 26, at 25-years old na siya.

At siyempre, bongga ang mensahe ng nanay niyang si Marjorie Barretto sa kanya.

“Happy Birthday Claudia! 25 years of love, wisdom and your crazy funny side! I wish you only the best that life can offer. I love you more than you know, Claui!” sabi ni Marjorie.

Hindi rin naman nagpakabog ang tatay niyang si Dennis Padilla, na super tagal na nga siyang miss na miss, dahil super tagal na nga siyang hindi nakikita ng personal.

“Happiiii bday Claui… Hope to see you soon anak…More blessings!” sabi ni Dennis.

Sa Instagram photo nga na pinost ni Dennis ay may sinulat din siyang makabagbag damdaming mensahe sa anak.

“Dearest Claui, Happy 25th bday anak. We love you. Praying for more blessings! Love, Papa!” sabi pa ni Dennis.

‘Yun nga lang, mali ang mga naka-tag na Instagram account ni Claudia na @clauds9s, dahil ang orig na IG account ng anak niya ay @claudia na may 1M follower.

Siyempre, marami ang nag-wish na sana ay maging maayos na ang lahat, na makita ulit ng mga fan si Dennis, na kasama ang mga anak niyang sina Claudia, Leon, at siyempre si Julia Barretto.

Samantala, heto naman ang birthday message ni Julia kay Claudia:

“Happy birthday Claudia. You n me for life!”

Oh, simple but super sweet, ‘di ba? (Dondon Sermino)