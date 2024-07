Hinikayat ng Department of Trade and Industry (DTI) ang publiko na isumbong ang mga lalabag sa price freeze o control, partikular sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity kabilang ang Metro Manila.

Payo ng DTI, maaaring tumawag sa consumer care hotline 1384 o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph ang mga indibiduwal na makakaranas ng overpricing at iba pang paglabag sa price freeze.

Ipinapatupad ang price control sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity alinsunod sa Republic Act No. 7581 o Price Act.

“The price freeze, effective immediately, aims to protect consumers from unjust price increases during this time of crisis,” pahayag ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa kanyang inilabas na advisory.

Kabilang sa price freeze ang essential goods gaya ng bigas, mais, tinapay, gulay, kamote, karne ng baboy at baka, itlog, gatas, kape, asukal, mantika, asin, sabon, uling, kandila, at ilang mga gamot. (Betchai Julian)