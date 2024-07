Donny namahagi ng lugaw sa mga binagyo

Isa sa mga artistang nag-volunteer para mamigay ng lugaw sa mga naapektuhan ng bagyong Carina ay ang Kapamilya actor na si Donny Pangilinan.

Sa post ng isang non-governmental organization (NGO) ay shinare nila ang ilang photos ng ka-love team ni Belle Mariano na enjoy na enjoy sa pagiging volunteer.

Sey nila sa caption, “Donny volunteers at Urban Chick Maginhawa para sa mga preparation ng mga ipamamahagi sa mga apektado ng bagyo.”

Sa huling bahagi ng kanilang caption ay pinasalamatan nila ang aktor, “Maraming salamat sa pakikipagbayanihan, Donny!”

Pinusuan naman ng mga netizen ang nasabing post at pinuri nila si Donny sa na tunay ang kabaitan nito.

Sabi nga nila, “Very generous and kind king. God bless you always, Donny!”

Pati ang nakasama niyang volunteer ay pinuri siya.

“Donny was kind ang gracious to everyone earlier – a real class act.”

Dahil nga kay Donny ay marami ang nagkomento na magdo-donate rin sila sa pagpapakain ng NGO sa mga nasalanta ng bagyo.