‘Dilaw’ kuwela sa mga fan: Melai delikado kay Jason, mabubuntis ngayong tag-ulan

Kaloka ka talaga Melai Cantiveros.

Imagine, havey na havey sa mga netizen ang ‘Dilaw’ entry mo sa Instagram, ha!

Viral nga kasi ang kantang ‘Dilaw’ ni Maki, na madalas ginagamit ng mga couple at ng mga taong in love, kaya naman si Melai ay super join din, pero siyempre, with a funny twist.

Sa kanyang post, binago ni Melai ang lyrics ng kanta at ginawang, “Mukhang delikado na naman ako para bang mabubuntis na naman ako”.

Pero, agad din niyang nilinaw na joke lang ang caption, at giniit na ganiyan lang ang nararamdaman niya kapag kinikilig siya bilang momshie.

Biro pa nga ni Melai, mag-ingat ang mga momshies ngayong tag-ulan dahil mukhang delikado nga sila. At oo naman, mukhang delikado siya sa mister niyang si Jason Francisco, dahil malaki ang posibilidad na mabuntis ulit siya ngayon, lalo na at malaki na rin ang bunso nila. Kaloka!

At siyempre, nag-react naman si Maki sa X (dating Twitter) gamit ang laughing at crying emojis.

Well, napaka-witty naman talaga ni Kuantie Melai! Kaya rin laging trending at milyon-milyon ang views ng Bisaya talk show niya na ‘Kuan On One’.

Bongga rin ang success ni Maki na nanguna sa Billboard Philippines Hot 100 sa tatlong magkakasunod na linggo! Hoping na ma-interview rin ni Melai si Maki soon ‘di ba?

Ay, wish ko `yon, ha! (Dondon Sermino)