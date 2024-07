Alerto ngayon ang Philippine Coast Guard (PCG) upang hindi makarating sa Manila Bay ang oil spill mula sa lumubog na tanker sa Limay, Bataan.

Pero nilinaw ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo sa Bagong Pilipinas Ngayong public briefing nitong Biyernes, Hulyo 26, na ang tumagas na langis ay mula sa makina ng lumubog na MT Terra Nova at hindi galing sa industrial fuel na karga nito.

Sa tingin ni Balilo, nagawang i-secure ng mga crew ang kargang industrial fuel ng tanker bago nila inabandona ang barko.

“Wala pa namang leak sa tangke ng barko pero may instruction si (PCG) Admiral (Ronnie Gil) Gavan na we should prepare for the worst scenario kaya nag-coordinate na tayo sa local government units at naghahanda tayo na kung sakaling tumagas ay makaresponde tayo ng maayos,” ani Balilo.

Base aniya sa trajectory ng kumalat na langis mula sa makina ng tanker, maaaring tangayin ng hangin at alon ang oil spill malapit sa mga dalampasigan ng Manila, Navotas, Bulacan at Pampanga.

Dagdag ni Balilo, hindi naman kasing lalim ng MT Princess Empress ang pinaglubugan ng MT Terra Nova kaya’t mas mabilis nila itong maaaksyunan.

Mas malaking pinsala aniya ang maidudulot kung tatagas ang langis mula sa MT Terra Nova dahil higit na mas marami ang cargo nitong industrial fuel kumpara sa MT Princess Empress.

Lumubog ang MT Princess Empress malapit sa Naujan, Oriental Mindoro noong Pebrero 28, 2023. (PNA/Migo Fajatin)