Bela Padilla imbiyerna sa socialite

Naku, mukhang hindi nga napigilan ni Bela Padilla ang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa isang viral video ng isang socialite/influencer, kung saan nagtanong ito kung puwede bang magsuot ng ‘floatie’ ang kanyang mga anak sa gitna ng baha.

Sa isang Instagram story nga ay tumalak si Bela tungkol sa ngayon ay deleted na na video at sinabing, “You see people risking their lives for their loved ones, and your question is, if you and your kids can use a floatie here, come on.”

Sa now-deleted viral TikTok video na ugat ng kontrobersiya ay nasa sasakyan nga ang socialite kasama ang kanyang pamilya habang bumabaybay sa bahang kalsada.

Sey ng socialite na ito, first time nga raw maka-experience ng baha sa Manila ng kanyang mga anak, sabay sabing, “Safe kaya mag-floatie diyan, yaya? I guess so; it’s just water, noh? Should we try? We should wakeboard.”

Hindi nga lang si Bela ang naimbiyerna sa hirit ng socialite na ito, pati na rin ang maraming netizen, ha!

Sey pa nga ng isa ay napaka-out of touch daw at insensitive ng mga salitang lumabas sa socialite. Kaloka!

‘Yun na! (Carl Balasa)