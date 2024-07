Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na gawan ng paraan upang matuloy ang balik-eskuwela Lunes, Hulyo 29, sa lahat ng pampublikong paaralan na hinagupit ng bagyong Carina.

“As much as possible. Hangga’t maaari. If the school buildings are in a condition to take classes, they will do it,” sabi ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Rizal nitong Biyernes, Hulyo 26.

Pero nasa desisyon pa rin aniya ng mga opisyal ng paaralan kung kaya nilang ituloy ang balik-eskuwela sa Lunes o ipagpaliban muna.

“It will be up to the school to decide kung kaya o hindi. Siguro `yung iba mapipilitan, they will conduct classes outside of the school building, makapagklase lang. Tingnan natin,” ayon kay Pangulong Marcos.

“Tingnan natin. Nasanay na tayo sa pandemic [na dapat] hahanapan natin ng paraan para magkaroon pa rin ng klase. Although there are areas na hindi talaga puwede,” dagdag pa niya.

Base sa datos ng gobyerno, nasa 90 paaralan mula sa siyam na rehiyon sa bansa ang apektado ng kalamidad. Kabilang dito ang mga paaralan sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, at Eastern Visayas.

Sa ambush interview kay Department of Education (DepEd) Secretary Sonny Angara, sinabi nito na maantala ang pagbubukas ng klase sa 90 eskuwelahan dahil sa mga pinsalang dulot ng bagyong Carina.

Posibleng dumami pa aniya ang mga paaralan na maantala ang balik-eskuwela dahil sa ulat na nadadagdagan pa ang listahan ng mga napinsalang paaralan.

Inatasan na ng DepEd ang mga regional office na magpasya kung ipagpaliban ang balik-eskuwela sa kanilang lugar.

Ayon kay Angara, kabilang sa mga napuruhan ng bagyo ay mga paaralan sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon.

Nasa 324 paaralan sa anim na rehiyon sa bansa ang gagamitin naman bilang mga evacuation center, ayon sa DepEd. (PNA/Don King Zarate)