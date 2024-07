Anjo, Jomari ‘di pa rin nag-uusap kahit nagbati na

Kasama si Anjo Yllana sa cast ng Viva One series na ‘Chasing In The Wild’ kasaya nakatsikahan namin siya sa Viva Café nitong Biyernes.

Tinanong namin si Anjo kung kumusta na sila ng kapatid niyang si Jomari Yllana?

Nagkabati sina Anjo, Jomari noong Kapaskuhan.

Pero kahit bati na, hindi nagkunwari si Anjo sa sagot niya sa amin.

“Hindi pa rin kami nag-uusap,” sabi niya.

Hindi pa rin naman kasi nagkikita uli ang magkapatid.

Pero sabi ni Anjo, “Kung magkikita kami at babatiin niya ako, puwede kaming mag-usap.”

Sabi pa ni Anjo, mas matanda naman siya kay Jomari kaya dapat lang na ito na ang magpakumbaba kapag nagkita sila uli.

In fairness kay Anjo, hindi naman siya nagsalita ng kahit na anong negatibo tungkol kay Jomari.

‘Yun na!! (Jun Lalin)