Ang inaasahan sa Pangulo

Sa karaniwang araw, lubog tayo sa sari-sariling intindihin: Pumapasok tayo sa trabaho o eskuwela, tumutugon sa mga indibiduwal na gawain at krisis, nangangarap para sa sarili o pamilya.

Pero may ilang pagkakataon na may malinaw na tawag na makilahok sa buhay-politikal. Na napapaalalahanan tayong may mas malaking bagay tayong kinabibilangan. Pilipino tayo, bahagi ng Pilipinas, nakapaloob sa isang entidad na sabay-sabay lulubog, o aangat.

Halimbawa, sa mga halalan. O kung may holiday na inaalala natin ang makasaysayang pangyayari. O kung may pinuno o bayaning papanaw na malaki ang ambag sa nation-building at sa ating pambansang identidad. Sa mga pagkakataong ito, napagtatanto natin ang common baseline of our political experience.

Kabilang sa mga pagkakataong ito ang State of the Nation Address ng Pangulo. Nakasaad ito sa Saligang Batas: Tuwing ikatlong Lunes ng Hulyo, haharap ang Pangulo, na siyang pinuno ng ehekutibo, sa dalawang antas ng kongreso (ang Senado at ang Kamara de Representate) at sa buong bayan. Dito, iuulat niya ang lagay ng bansa. Ilalatag niya ang mga susunod pang plano. Magdedeklara siya ng direksyon at polisiya na siyang magiging balangkas ng kanyang pamumuno sa nalalabi niyang panahon sa puwesto.

Nangyari ang SONA noong Lunes. Maraming tumutok, bagaman ang suspetsa ko, nanood ang marami mula sa lente ng kanilang kampong politikal– sa kung kanino ka kakampi, kung sino ang ibinoto noong nakaraang eleksyon, kung anong kulay ang mga T-shirt o ang poster na ipinaskil mo sa pinto ng bahay ninyo. Ganoon na nga ang situwasyon natin. Hyper-partisan.

Gayumpaman, tumutok ako sa nakasanayang paraan: Ang nakikita ko sa screen, Pangulong ibinoto ng mayorya. Ulat ito hindi sa kanyang mga kaalyado, pero pahayag na may implikasyon sa buong bansa. At mamamayan ako ng bansang ito.

Maraming mga hirit na pro-forma. Mga hirit na “k lang” o expected na. Pero napadiretso ang upo ko, partikular, nang sabihin ni Bongbong Marcos: “Effective today, all POGOs are banned.”

Matikas na pahayag ito. Malinaw ang posisyon, at malinaw ang atas. Siyempre, ibang usapin ang pagpapatupad ng polisiyang ito. Iba pa ang usapin ng paghuli sa mga nagpapatakbo ng POGO na malakas ang kapit sa kapangyarihan. Iba pa ang usapin ng tunay na intensyon nito– lalo pa’t matagal na ang ugong na madikit ang POGO industry sa kampong Duterte, na ngayon ay nakakakiskisan ng administrasyong Marcos.

Sa kabila ng lahat, all in all– we can consider this a win, para sa mga matagal nang pumapalag laban sa POGO at sa salot na dala nito. Anuman ang kulay mo sa politika– lalo na nga kaming matagal nang nasa oposisyon– malinaw ngayon na may isyu tayong naipanalo.

Ang nakakatawa nga, nandito na tayo sa puntong ito– na itinuturing nating tagumpay ang minimum sa isang gobyerno.

The bar has been set so low, ano? Hindi nagmura ang Pangulo sa SONA, hindi nanghimok na pumatay ng inosente. Parang sinabi lang na, “O sige ipagbabawal natin ang hindi naman talaga dapat pinahintulutan, gagawin natin ang dapat lang naman talagang gawin.” Walang grand vision, walang kabigla-biglang posisyon na talagang babangga sa sariling interes. Pero palakpakan na tayo.

Ganun talaga siguro kung rehimeng Duterte ang pinanggalingan.