Andi Eigenmann pinasilip selebrasyon ng anak

Naku, mukhang simple but memorable nga ang 5th birthday ng anak nina Andi Eigenmann at Philmar Alipayo na si Lilo dahil natupad nga ang mga wishes nito!

Sa isang Instagram post kasi ay ipinasilip ni Andi ang kanilang mga ganap para sa 5th birthday ng kanyang anak.

Very simple lang din kung tutuusin ang mga wishes ni Lilo, na nilagay naman ni Andi sa caption ng kanyang post.

Sey ni Andi sa caption, “I asked Lilo what she wanted for her birthday. All she said was: marshmallow topped hotdogs, nanay’s spaghetti, her favorite cake, and some activities with friends. For her present, she specifically asked for a crop top and a skirt that goes until her ankles.”

Surprisingly nga raw ay nahirapan silang hanapin ang outfit na request ng bagets ngunit buti na lang ay nakakita sila sa Manila. Kahit nga walang size ni Lilo ay ginawan ni Andi ng paraan at tinahi ang nabiling damit para raw magkasya.

Super enjoy naman daw si Lilo at sey pa ni Andi, “The cherry on top was how she’d tell me how fun her birthday was until the next day.” Talbog!

Pinusuan naman ng maraming netizen ang post na ito ni Andi at sinabing super nice raw dahil halatang hindi spoiled ang mga bagets ni Andi dahil sobrang simple ng mga request sa birthday nito. Marami rin ang natuwa sa fashionista request ni Lilo sa kanyang Mommy Andi at mukhang may future nga raw ang bata sa fashion industry, ha!

Marami rin ang nagpaabot ng kanilang pagbati sa comment section ng post ni Andi na for sure ay naghatid ng good vibes sa pamilya.

Super nice ngang makita na kahit simple ay very happy si Lilo sa kanyang 5th birthday. Tunay na hindi talaga importante kung gaano kagarbo o kasimple ang isang celebration as long as ito ang nagpapasaya sa bagets.

