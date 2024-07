Alden Richards excited sundan si Kathryn Bernardo sa Canada

Sa Sabado ang alis ni Alden Richards papuntang Canada para samahan si Kathryn Bernardo sa shooting ng inaabangang reunion movie nila na ‘Hello, Love, Again’.

Hindi nakasabay si Alden na lumipad kay Kathryn noong Miyerkoles ng madaling araw dahil marami pang kailangang tapusin sa bansa ang Kapuso actor.

Panay ang taping ni Alden ng bago niyang serye at nitong Huwebes ay nag-groundbreaking pa siya kasama ang kanyang pamilya sa second branch ng franchise niya sa fastfood brand na ineendorso rin niya.

Noong 2019 binuksan ang first branch sa Biñan, Laguna ng business niyang iyon at after 5 years ay magsisimula nang i-construct ang Sta. Rosa branch.

Mukhang sinasabay ni Alden ang pagbubukas ng fastfood business niya sa tuwing may project sila ni Kathryn, ha. Lucky charm siguro ng aktor ang leading lady niya.

Kung matatandaan, halos sabay ang soft opening ng Biñan branch niya sa first shooting day nila ni Kath ng ‘Hello, Love, Goodbye’ sa Hong Kong noong April 2019.

At dalawang araw bago sila mag-shooting ng Asia’s Phenomenal Superstar sa reunion movie nila ay nag-groundbreaking ceremony naman sila ng Sta. Rosa branch niya na sinisimulan na rin ang construction. Bongga!

Komento nga ng KathDen fans online, mukhang pinaghahandaan na raw ni Tisoy ang future nila ni Kath kaya panay-panay pagbubukas nito ng negosyo. May ganun?!

Actually, nakapag-shooting na si Alden sa Hong Kong para sa ‘HLA’ kasama sina Joross Gamboa at Jeffrey Tam. Magsisimula kasi ang istorya ng bago nilang movie na nasa HK pa si Alden at susundan lamang nito si Joy (character ni Kath sa pelikula) sa Canada at doon nila ipagpapatuloy ang naudlot na pagmamahalan.

Nitong Huwebes at Biyernes nga ay tuloy-tuloy ang shooting ni Kathryn sa Canada. Enjoy na enjoy raw ito at mukhang inspired sa pagtatrabaho. Kakaibang Joy daw ang mapapanood dito. Nag-level up ang character niya rito kumpara sa ‘Hello, Love, Goodbye’.

Samantala, super excited na ang fans nina Kath at Alden sa muling pagkikita ng dalawa sa Calgary. Umaasa sila sa walang katapusang ayudang photos at videos. More than one month silang mag-i-stay doon kaya umaasa ang KathDen fans na tuluyan na raw made-develop ang dalawa habang kinukunan ni Direk Cathy Garcia-Sampana ang mga romantic and passionate scenes nila.

Talagang advance mag-isip ng fans. Kaloka!

Pero come to think of it, mukhang may possibility ngang mangyari iyon. Tuluyan na nga kayang mahulog ang loob ni Kath kay Alden?

Oh well…