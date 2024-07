UMABOT na sa 32 katao ang nasawi, habang mahigit sa 400,000 pamilya ang naapektuhan sa malawakang pagbaha sa iba’t ibang bahagi ng bansa dulot ng pananalasa ng habagat at Super Typhoon Carina.

Ayon sa pinagsamang ulat ng Philippine National Police (PNP) at Disaster Response Management (DRM) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), nagmula ang mga biktima sa 11 rehiyon sa Luzon, kabilang dito ang Metro Manila, at Visayas

Sinabi ng PNP information chief Police Col. Jean Fajardo na karamihan naman sa mga naiulat na pagkamatay ay dahil sa pagkalunod, pagguho ng lupa, pagkakuryente at pagbuwal ng mga puno.

Sa Calabarzon, 12 katao ang naiulat na namatay, kabilang ang lima sa Batangas, apat sa Rizal at tatlo sa Cavite.

Sa ulat ng National Capital Region Police Office (NCRPO), 11 katao ang nasawi rito kung saan tig-tatlo ay mula sa Maynila at Quezon City at tig-isa sa Malabon, Valenzuela, San Juan, Mandaluyong at Pasay.

Sa Central Luzon, siyam katao ang namatay, kabilang ang anim sa Bulacan at tatlo sa Pampanga. (Andrea Salve)