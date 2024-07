NAGPAHATID ng tulong ang United States Agency for International Development (USAID) para sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa Pilipinas.

Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ng US government ang 700 emergency shelter para sa Maguindanao Del Sur at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) na unang naapektuhan ng mga pagbaha at malalakas na pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Butchoy.

Tiniyak din ni US Embassy spokesperson Kanishka Gangopadhyay na patuloy ang paglikom ng Amerika ng dagdag tulong para maipadala sa Pilipinas para sa mga naging biktima ng Super Typhoon Carina.

Siniguro naman ni US Ambassador to the Philippines Marykay Carlson na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa embahada ng bansa para malaman ang kaganapan sa mga apektadong lugar at ang kailangang tulong ng mga biktima ng kalamidad.

Nag-alay din ng panalangin si Carlson sa mga Pilipinong naapektuhan ng paghambalos ng nagdaang mga bagyo.