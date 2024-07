Steph Curry sinorpresa babaeng bumibili ng jersey

BINULAGA ni Steph Curry ang isang fan na namimili sa isang Nike store sa London.

Pagkatapos ng exhibition matches ng Team USA sa nabanggit na lungsod bago ang Paris Olympics, naglakad-lakad ang Americans at napunta sa store.

May nakita si Curry na isang babaeng fan na pumipili ng NBA jersey sa mga nakasabit.

Kinuha ng fan ang No. 30 Warriors, lumapit ang Golden State superstar at kaswal na nagtanong.

“You like that jersey?” aniya, parang nagbibigro lang. “That’s a nice jersey you got there.”

Naka-sombrero at shades si Curry, may balbas. Tinitignan siya ng babae bago sumagot ng malutong na “Yes!”

“It’s the best jersey. You gonna buy it? Ooohh you’re thinking about it. I think that’s the best one around here,” sabi muli ni Curry, sabay tawa.

Nakilala na siya ng babae.

Sinuot ng fan ang jersey, pinirmahan ni Curry sa ‘3’ ng No. 30 sa likod. Nakakuha pa ng bonus ang babae mula sa NBA star – picture picture silang dalawa.

Biyaheng France ang Americans para idepensa ang gold ng men’s basketball. Unang asignatura ng Team USA sa group play si Nikola Jokic at Serbia sa July 28 sa Bercy Arena sa Paris. (Vladi Eduarte)