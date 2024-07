Nanindigan si Solicitor General Menardo Guevarra na sapat na ang executive order para ipagbawal ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa bansa.

“Under the law, all gaming operations fall under the jurisdiction of Pagcor (Philippine Amusement and Gaming Corporation), which in turn reports directly to the Office of the President, annexecutive order or other administrative issuance is sufficient to implement the policy,” giit ni Guevarra nitong Huwebes.

Matatandaan na ilang mambabatas ang nagsabing kailangan pa ang batas para maipairal ang ban sa mga POGO. Pero ayon sa Solicitor General, ang ban sa POGO ay usapin ng government policy.

“It is the president’s determination of what is good for the country after carefully weighing all competing interests,” paliwanag pa ni Guevarra.

Sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Lunes, dineklara nito ang ban sa lahat ng POGO epektibo July 22 at inatasan ang Pagcor na simulan na ang unti-unting pagpapasara sa mga establisiyimentong ito.

Humirit naman ang Pagcor na i-exempt ang 12 mula sa kabuuang 42 POGO sa bansa dahil naninilbihan lang daw itong mga customer service agent ng gaming companies.