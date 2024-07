Ronnie Liang nakiisa sa rescue operations sa QC

Mukhang walang takot talaga ang singer-actor na si Ronnie Liang dahil nakiisa ito sa rescue operations sa mga nasalanta ng bagyong Carina!

Sa mga social media nga ni Ronnie ay ibinahagi nito ang mga ganap nila ng mga fellow Philippine Army reservists habang nagre-rescue ng mga stranded na residente ng Barangay Roxas, Quezon City.

Caption nga ni Ronnie sa isa sa kanyang mga video, “Answering the call of duty as a reservist of the Philippine Army, together with 1302 Ready Reserve Battalion.” Ang bongga!

Umani nga ng positive reactions at comments ang ginawang ito ni Ronnie, ha!

Sey ng ilang mga utaw:

“Good morning sir keep safe with the troops.”

“Good morning stay safe. I salute you all. To serving our country. Mabuhay kayong lahat at lagi kayong gabayan ng ating DIYOS.”

“Feel so sad to see them on the roof… good job Sir Ronnie and company to save those people affected by flood… Big salute to you guys and stay safe… hope and pray everything will be gonna be ok thank you ang God bless.”

Marami nga ang saludo sa ginawa ni Ronnie dahil sey nila, kung tutuusin ay komportable na ang kalagayan ng singer-actor ngunit talagang tumulong pa rin ito sa pangangailangan ng mga tao. Talbog!

It goes to show nga na talagang may mga celebrity rin na concerned sa wellbeing ng mga less fortunate at willing tumulong to the best of their capabilities.

Bongga! (Carl Balasa)