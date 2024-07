Roma Mae Doromal mala-diyosa ang ganda

NAKAKADALAWANG laro pa lamang para sa Capital1 Solar Spikers sa ginaganap na Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference subalit agad tumatak sa mga netizen ang kahusayan ni Roma Mae Doromal bilang libero at ang angkin nitong kagandahan na naglagay dito bilang bagong diyosa sa propesyonal na liga.

Ito ay matapos na ang 23-anyos mula Iloilo City at naging 14th overall pick sa nagdaang kauna-unahang rookie draft ay maging tampulan ng mga tukso at pahayag ng paghanga sa mga social media pati na sa mga fan account matapos lamang ang mahigit isang linggo nito na paglalaro para sa Solar Spikers.

“Ang cute mo Roma Mae,” post ng isang tagahanga nito na may kasama pang video clip.

Ang dating Ateneo de Manila University Blue Eagles team captain ay sinandigan ng Capital1 sa depensa sa pagtatala ng Solar Spikers sa napakalaking upset nitong panalo sa defending back-to-back champions na Petro Gazz Martes ng gabi sa PhilSports Arena.

Nagtala si import Marina Tushova ng 24 puntos, lahat maliban sa isa mula sa pag-atake, para pangunahan ang Solar Spikers sa impresibong tatlong set na pagwawalis sa Angels sa mga iskor na 26-24, 25-20, 25-18 at pagandahin ang kanilang kartada sa 1-1 panalo-talong record.

Nagtala si Doromal ng kabuuang 13 excellent digs at 7 excellent receptions sa unang laban ng Capital1 kung saan ito nabigo kontra Akari Chargers sa loob ng apat na set habang tumulong ito kina Tushova at kapwa rookie na si Leila Jane Cruz sa pagbabantay sa depensa kontra sa Petro Gazz.

Samantala’y optimistiko ang beteranong coach na si Roger Gorayeb sa isang magandang kinabukasan para sa rookie na si Cruz na sa palagay niya ay lubos na palalakasin ng dating DLSU Lady Spiker ang koponan partikular na kung matapos itong ganap na gumaling mula sa kanyang injury.

”Leila (Cruz) kasi right now, I think she is not yet 100 percent. Papaano na kapag nag-100 percent itong batang ito? Sa’n pa sila pupulutin? But slowly, we do it slowly. We don’t have to rush,” sabi ni Gorayeb. (Lito Oredo)