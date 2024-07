PINAG-IINGAT ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang publiko laban sa pagkain ng mga shellfish mula sa apat na baybayin sa bansa matapos na magpositibo ang mga ito sa red tide o paralytic shellfish poison.

Sa inilabas na bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang apat na coastal area sa bansa na kontaminado ng nakalalasong red tide ay ang Dauls at Tagbilaran City sa Bohol, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at baybayin ng Benito sa Surigao.

“Ang lahat ng uri ng shellfish, kasama ang alamang na nakukuha mula sa nasabing mga lugar, ay hindi ligtas para sa pagkonsumo ng tao,” babala ng BFAR.

“Ang isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas na kainin ng tao basta’t sariwa at hinugasan nang maigi habang ang mga internal organ tulad ng hasang at bituka ay tinanggal muna bago lutuin,” dagdag nito.

Samantala, sinabi ng BFAR na ligtas nang kainin ang mga shellfish mula sa baybayin ng Honda Bay sa Puerto Princesa City Sa Palawan dahil nawala na ang nakalalasong red tide sa tubig nito. (Riz Dominguez)