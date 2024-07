Personal na ininspeksiyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga ilang lugar sa Valenzuela at Navotas na dumanas ng matinding pagbaha mula sa pananalasa ng Bagyong Carina na sinabayan ng habagat.

Unang pinuntahan ng Pangulo ang command center sa Valenzuela City at inalam ang sitwasyon at ginagawang pagtulong at pag-alalay ng city government sa mga nasalanta ng bagyo.

Hindi naman nakapasok ang Presidente sa Malanday Elementary School kung saan nanunuluyan ang mga evacuee dahil sa mataas na tubig-baha.

Gumamit ang grupo ng Pangulo ng military truck para makarating sa Valenzuela City at personal na nakita ang sitwasyon ng mga residente at mga lugar na tinamaan ng hagupit ng bagyo at habagat.

Ayon sa Department of Social Welfare and Development, naka-prepositioned na ang mga food pack at non-food items na ipinamahagi sa mga biktima ng bagyo.

Huling binisita ng Presidente ang napinsalang Navotas Navigational Gate matapos mabangga ng isang maliit na sasakyang pandagat kaya mas naging matindi ang pinsala ng baha sa mga taga-Navotas. Ang navigational gate ay nagsisilbing pannangga sa high tide sa siyudad ng Navotas. (Aileen Taliping)