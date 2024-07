Paul Lee ganado sa 4-point shot

SA mga kasalukuyang gunners ng PBA, si Paul Lee ang isa sa inaasahang mamimiyesta sa bagong rule ng liga – ang four-point line, higit isang hakbang pa sa labas ng tradisyunal na 23-feet 3-point line kung bumitaw ang Magnolia sniper.

Kayang-kaya ni Lee ang distansiya ng 27-footer para sa four-point shot, maning-mani ang malayong bitaw na kung tawagin ng TV announcers ay “from the parking line” ‘ika nga, sa kalabisan ay parang sa labas na ng playing court.

Patunay dito ang 7 for 13 shooting ni Lee mula 4-point range nang unang gamitin ang rule sa 2023 All-Star Game sa Passi City, Iloilo noong 2023, ang 35-year-old combo guard ang MVP ng larong ‘yun.

Bibinyagan ng PBA ang bagong distansiya – at puntos – sa Season 49 Governors Cup na sisiklab sa August 18, ngayon pa lang, nakaabang na si Hotshots coach Chito Victolero sa isisigaw ng barker.

“First time natin maririnig in an official game, ‘Paul Lee for 4!’,” ani Victolero. (Vladi Eduarte)