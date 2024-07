Paris Olympics sasambulat na! Mga atletang Pinoy handa nang iwagayway bandila

ILANG oras makalipas iwagayway nina Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at Carlo Paalam ang bandila ng Pilipinas sa inaasahang makulay na opening ceremony ng Paris Olympics ngayong Biyernes ay sisimulan ng tatlong atleta ang kampanya ng bansa sa inaasam na gintong medalya sa kada apat na taong sports spectacle sa France.

Agad na sasabak ang dalawa sa inaasahang mag-uuwi ng medalya sa bansa, na sina gymnast Carlos Yulo at boxer Eumir Felix Marcial, habang pilit na magtatala ng kanyang kasaysayan ang nasa una nitong pagsabak sa torneo ang rower na si Joanie Delgaco sa pagbubukas ng Pilipinas sa mga aksiyon kinabukasan, Sabado (Hulyo 27).

Pinakaunang sasabak ang unang babaeng rower ng bansa na nakapasok sa Olimpiada na si Delgaco na nakatakda na sumagwan simula sa alas-9 ngbumaga hanggang 1:10 ng hapon sa women’s single sculls heat at sa huling pagkakataon makamedalya na repechage.

Susundan ito ni 3-time world champion gymnast Carlos Edriel “Caloy” Yulo na sisimulan ang kanyang pagsampa sa anim na paglalabanan na mga apparatus simula alas-3:30 ng hapon sa men’s qualification subdivision 2 na magdedetermina din sa individual all-around.

Ang dalawang beses na world champion noong 2019 sa floor exercise at 2021 sa vault na si Yulo ay makakasama ang tatlo pang gymnast na sina Filipino-Americans Aleah Finnegan, Levi Jung-Ruivivar at Emma Malabuyom.

Kasabay nito ang pagsabak naman ni Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial na tutuntong agad sa loob ng ring ganap na alas-3:30 din ng hapon sa men’s 80kgs preliminaries.

Kasama ni Marcial na nagbabalik na Olympians sina Petecio at Paalam, Aira Villegas at Hergie Bacyadan sa boxing.

Ang iba pang sasabak para sa Pilipinas ay ang pinakaunang nakapagkuwalipika na si Ernest John “EJ” Obiena sa athletics pole vault, Lauren Hoffman sa athletics 400m hurdles, John Cabang Tolentino sa athletics 110m hurdles, Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina sa golf, Samantha Kyle Catantan sa fencing, Kiyomi Watanabe sa judo, Jarod Hatch at Kayla Noelle Sanchez sa swimming at weightlifters na sina Elreen Ando, John Ceniza at Vanessa Sarno.

Mamarkahan din ng Pilipinas sa paglahok sa Paris ang ika-100 taon o pagdiriwang ng sentenaryo simula sa debut ng koponan sa parehong lungsod.

Ang mga Pilipinong atleta ay lumitaw sa bawat edisyon ng Summer Olympic Games mula 1924, maliban sa Moscow 1980 bilang bahagi ng boycott na pinamunuan ng mga Amerikano. (Lito Oredo)