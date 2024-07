Nadine nakapag-move on na sa sinapit sa GMA Gala

Nag-move on na si Nadine Samonte sa nangyaring insidente sa kanya sa GMA Gala 2024 kung saan wala sa official list ng mga bisita ang kanyang pangalan kahit nakatanggap naman siya ng imbitasyon at nag-RSVP din naman siya!

Nag-post na rin naman kasi siya sa kanyang Instagram kung saan ay sinabi niyang, “First i would like to say thank you sa lahat ng nagmamahal and nagcacare po sa akin lalo na asawa ko, my family and friends .

“Appreciated all your sweet messages but this needs to end. I would like to move on and look at the brighter side of life.

“Thank you Sparkle Family for looking into this matter to prevent any future mishaps . Thank you to my Team and my handler for your relentless love and support.

“Lastly Thank you to GMA and Sparkle for reaching out to me, it truly meant so much. Uulitin ko never po naging masama ang loob ko sa network at lagi ko nga sinasabi hindi magkakaroon ng isang Nadine Samonte kung hindi dahil sa GMA and i will forever be grateful for that.

“I’m always proud to be a Kapuso. Let’s all spread love. Stay safe and God bless.”

Kilala naming mabait si Nadine at madaling makapagpatawad sa mga ganitong pangyayari.

At dahil kinausap na rin naman siya ng kanyang management team, mukhang ‘dedma’ na rin ang GMA-7 sa isyung ito.

Tinanong kasi namin ang isang taga-management team ni Nadine kung maglalabas ba sila ng official statement, pero sagot nito sa amin, hindi na raw.

Anyway, for sure ay iiwasan din ng mga taga-Kapuso Network na maulit ang ganitong insidente sa susunod na GMA Gala nila, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)