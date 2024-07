Michael de Mesa 22 hours stranded galing taping

Naku mukhang na-stress nga ang beteranong aktor na si Michael de Mesa dahil sa nangyari sa kanya matapos mag-wrap up ang kanilang taping dahil sa masamang panahon na hatid ni bagyong Carina.

Umaga nga ng Huwebes nang mag-post sa kanyang Instagram ang aktor at sinabing 17 hours na siyang stranded sa kanyang sasakyan sa kalsada dahil sa mga impassable roads gawa ng baha.

Sey ni Michael, “Stranded for 17 hours now coming from taping yesterday. Naiiyak na ko. The tow truck can’t get through and my anxiety is kicking in. I just wanna go home.”

Marami naman ang nag-alala dahil sa post ng aktor at nag-comment ng kanilang well wishes.

Sey ni Kim Molina, “Praying for your safety tito Mike. Hang in there!”

“Kuya laban!! Ingat at yakap mula sa amin,” sey naman ni Jerald Napoles.

Sey naman ni Cheena Crab, “Makakauwi ka na tito mike,” with matching praying hands emoji.

Sa pinaka-recent nga na update ni Michael ay ibinalita niyang after 22 hours ng pagkaka-stranded ay na-tow na rin ang kanyang sasakyan at makakauwi na with matching selfie kung saan bakas ang relief sa kanyang mukha.

Sey niya, “Finally being towed after more than 22 hours of being stuck. Maraming salamat, NJP Towing! A heartfelt thanks to everyone who reached out, sent assistance, and shared their heartfelt messages. I deeply appreciate your kindness and support. My thoughts and prayers are with those in more difficult situations. Stay safe, everyone.”

‘Yun na! (Carl Balasa)