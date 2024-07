Tahasang sinabi ni dating Senador Panfilo “Ping” Lacson na kaya hindi napakinabangan ang mga flood control project ng gobyerno ay dahil nabahiran ng korapsyon ang mga proyekto bunga ng sabwatan ng mga mambabatas, implementing agency at mga paboritong contractor.

Sa kanyang pinost sa X (dating Twitter), sinagot ni Lacson ang tanong ni DJ Chacha kung anong nangyari sa P147.5 bilyong budget para sa mga flood control projects sa Metro Manila noong nakaraang taon.

“It is because most of the budget for the flood control projects flood the pockets of the proponents in Congress in connivance with the implementing agencies and their favorite contractors,” diin ni Lacson.

Kinuwestiyon naman ng isang netizen kung ano ang ginawa ni Lacson noong nasa Senado pa ito kung alam pala nito na kinukurakot ang pondo sa flood control project.

“Marami akong ginawa nu’ng senador ako for 18 years para labanan ang pag-aabuso sa national budget. Aabot sa P300 bilyon sa kaban ng bayan ang naisalba namin ng mga Senate staff ko dahil sa matiyagang pagbusisi sa taunang budget deliberations ng Kongreso. Ewan ko kung nasaan ka noon?” sagot ni Lacson.

Kaugnay nito, kinuwestiyon naman ni Se¬nate President Francis “Chiz” Escudero ang pagiging epektibo ng mga flood control measure at ang panggamit ng napalaking pondo para sa mga proyektong ito.

Humigit-kumulang sa P255 bilyon ang inilaan umano para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways (DPWH) mula sa P5.768 trilyong national budget para sa 2024 na nauna nang pinuna ni Escudero na hindi katim-bang ang laki kumpara sa ibang mga kritikal na sektor.

“Anong nangyari sa daan-bilyon na flood control projects ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan?” tanong ni Es-cudero.

Ayon sa Senate president, magsasagawa ng imbestigasyon ang Senate Committee on Public Works na pinamumunuan ni Se-nador Ramon Bong Revilla Jr., para alamin ang rason sa likod ng tila hindi pagiging epektibo ng mga flood control project sa kabila ng napakalaking pondo para rito.

Nangako naman si House Deputy Minority leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro na bubusisiin nang mabuti ang pondo ng DPWH sa mga flood control project matapos ang naranasang malawakang baha sa National Capital Region (NCR) at iba pang bahagi ng Luzon.

“The Marcos Jr. administration has allotted a drastically high budget for flood control funds in the 2024 budget of the DPWH, but thousands of people were forced to flee to their roofs or evacuate due to the massive floods caused by Super Typhoon Carina,” sabi ni Castro. (Dindo Matining/Reymund Tina-za/Billy Begas/Eralyn Prado)