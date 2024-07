Marian nanguna sa ‘Operation Bayanihan’

Ginamit ni Marian Rivera ang Broadcast channel ng Instagram (tambaYAN) para kausapin ang mga fan niya sa naging karanasan ng mga ito sa bagyong Carina.

Hindi na dinetalye ni Marian kung paano ang gagawin nilang pagtulong, pero inusisa niya ang mga tagahanga niya sa mga lugar na nasalanta nang husto ng bagyo.

Sa Instagram story ni Marian ay makikita naman ang mga dapat padalhan ng tulong para sa ginagawang ‘Operation Bayanihan’ ng Kapuso Network.

“Let me know kung saan pa natin puwede extend ang tulong…” sabi pa ni Marian.

Mababasa nga ang mga sagot ng mga fan tungkol sa karanasan nila sa bagyo, na ang iba ay mula Montalban Rizal, Paombong Bulacan, Pasay City, Bacoor Cavite, at kung saan-saan pa.

“Copy sa mga lugar. Mag-ingat kayo at lilipas din ito,” sabi pa ni Marian sa kanila.

Kunsabagay, palagi namang bukas palad sina Marian at mister na si Dingdong Dantes sa pagtulong. Remember, sa panahon ng pandemic, ang mag-asawa ang isa sa mga hinangaan, dahil sa pagkilos nila sa mga puwedeng itulong sa mga nangangailangan.

Anyway, pinasilip na nga rin pala ang official 30-seconder trailer ng Cinemalaya official entry na ‘Balota’ sa social media accounts ng GMA Pictures kung saan makikita ang pagbabardagulan nina Sassa Girl at Esnyr. Maririnig din ang catchy music bilang campaign jingle na madalas na ginagamit ng mga politiko kapag nangangampanya. Pinakita rin ang ilang eksena ni Marian na nagwawala habang yakap ang balota.

Marami ang na-excite pang lalo dahil ibang-iba ito sa mga naunang pinilabas na mga teaser kung saan nakita ang mabibigat na eksena ni Marian habang tumatakbo sa kagubatan dala-dala ang balota. May touch of comedy man, alam mo pa ring may sense of reality ng seryosong usapan tungkol sa paghihirap ng mga guro na protektahan ang boto ng mga mamamayan.

Bago pa man ipakita ang trailer, marami na ang nagpahayag ng magagandang salita ukol sa pelikulang ito ni Marian.

“I remember, when I was a kid, ganitong-ganito ang nangyari sa teacher namin sa malayong baryo! I got chills [watching the teaser]! OMG!”

“Ganda! Plus directed by Kip Oebanda pa? I’m looking forward to this one talaga!”

Mapapanood ang official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2024 simula August 2 sa mga piling sinehan.

Bongga! (Dondon Sermino)