Maraming puwedeng mangyari: Kathryn, Alden mahigit isang buwan sa Canada

Nagbunyi ang KathDen at solid fans ni Kathryn Bernardo nang masilayan nila ang aktres sa Vancouver International Airport nitong Miyerkoles ng alas tres ng madaling araw sa Canada (Miyerkoles ng gabi sa Pilipinas).

Umalis ang eroplanong sinakyan ni Kathryn sa Pinas ng 6:34 ng umaga ng July 24 at dumating nga sa Vancouver ng 3:03 AM ng July 24.

Kung may mga fan na naghatid sa aktres sa Ninoy Aquino International Airport ay may fans at friends din ang aktres na sumalubong sa kanya sa Vancouver Airport.

May tarpaulin pang hawak ang mga KathDen Magics Global na based sa Canada, na super abangers talaga sa arrival doon ni Kathryn.

Hindi expected ni Kath na marami rin palang fans ang sasalubong sa kanya, pero super happy nga ito at game na game maki-pic sa kanila.

Ang fresh-fresh nga raw ni Kath at parang hindi galing sa mahabang biyahe. Puring-puri rin nila ang kabaitan nito sa mga fan na tulad nila.

Nakapag-post na rin Instagram story ang aktres para ipaalam sa followers niya na safe siyang nakarating sa Canada.

Hindi kasama ni Kath sa biyahe ang Mommy Min niya, na first time nangyari. Before kasi ay lagi niya itong kasama sa mga shooting, lalo na kapag abroad ang location. Pawang mga taga-ABS-CBN Film Productions Inc. (Star Cinema) ang ka-join niya sa flight.

Mababasa nga sa socmed ang mga komento ng mga kababayan nating nasa Canada.

Super excited sila na nasa bansa na nila ang Asia’s Phenomenal Superstar. Umaasa silang makita si Kathryn, pati si Alden Richards, habang nagu-shooting ng ‘Hello, Love, Again’ sa Calgary.

Sa July 27 ang alis ni Alden sa Pilipinas para samahan ang kanyang leading lady sa principal photography ng ‘HLA’ sa Canada, although nakapag-shooting na siya sa Hong Kong with Joross Gamboa at Jeffrey Tam noong June para sa ilang eksena ng kanilang pelikula.

Samantala, magre-rest lang daw muna ng ilang oras si Kath at deretso na siya agad sa first shooting niya. Uunahin muna ang kanyang mga eksena habang wala pa ang Kapuso actor.

Pagdating na pagdating ni Alden ay agad kukunan ang mga eksena nila together.

Matagal-tagal nga rin palang magsasama sina Kath at Alden sa Canada. Mahigit isang buwan daw kaya umaasa ang fans na marami ang puwedeng mangyari sa panahon na iyon. May ganun?!

‘Yun na!