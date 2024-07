Lider, 8 galamay ng phishing scam timbog

ARESTADO ang lider at walong miyembro ng sindikato na sangkot sa phishing na may sentro ng operasyon sa dalawang bayan sa Cavite noong Miyerkoles.

Ang phishing ay isang uri ng cybercrime na kumukuha ng access sa mga sensitibong detalye sa credit card, bank account at password gamit ang iba’t ibang electronic communication.

Sa ulat ni PNP-Anti Crime Group Director Police Brig. Gen. Ronnie Francis M. Cariaga, dinakip ang mga suspek sa bisa ng dalawang warrant to search, seize and examine computer data sa opisina ng mga ito sa General Trias at bahay ng lider na si alyas ‘Apol’, 34-anyos, sa Trece Martires City bandang alas nuwebe nang gabi.

Modus ng grupo na tawagan ang mga biktima at magpanggap na empleyado ng mga bangko para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang bank account.

Ayon pa sa ACG, sinimulan nilang i-monitor ang grupo noong Nobyembre ng nakaraang taon.

Narekober sa mga suspek ang nasa 400 registered SIM card na ayon sa mga suspek ay binili nila ng mula P150 hanggang P200 kada isa, gayundin ang Information and Communication Technology (ICT) devices at samu’t saring dokumento na naglalaman ng bank at credit card information. (Edwin Balasa/Gene Adsuara)