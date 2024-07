Ipinagtanggol ni Sen. Imee Marcos si Vice President Sara Duterte sa kritisismo matapos na magbiyahe ito patungong Germany kasama ang pamilya kahit binabayo ng Bagyong Carina ang mga residente ng Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon.

“Matagal ng plano ‘yun at hindi naman niya alam na may bagyo. Pambihira naman,” wika ni Sen. Marcos nitong Huwebes.

Binanggit pa ng senadora na personal ang biyahe ng pamilya ng Bise Presidente upang makapagpahinga umano.

Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Vice President (OVP) ang biyahe sa abroad ni VP Duterte bagama’t hindi umano maganda ang timing ng biyahe.

“The timing of the trip coinciding with Typhoon Carina is unfortunate. Nonetheless, the Disaster Operations Center of the OVP, institutionalized by the Vice President, is always ready to assist families affected by calamities,” ayon sa OVP.

Nanindigan naman ang OVP na ang biyahe ni VP Duterte ay aprubado ng Office of the President noon pang July 19. (Andrea Salvi/Eralyn Prado)