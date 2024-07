Ibayong pag-iingat ngayong tag-ulan

Mga kababayan ko, sana ay nasa ligtas kayong lugar ngayon matapos ang paghagupit ng habagat na pinalakas pa ng bagyong ‘Carina’ habang papalabas ito ng bansa.

May mga lugar sa Metro Manila na matagal na ring hindi nakakaranas ng pagbaha pero bigla na namang nasalanta. Kaya paalala po natin sa ating mga kababayan, manatiling alerto at laging mag-ingat.

Ngayong typhoon at habagat season, kailangan nating paigtingin ang ating mga paghahanda at pagtugon sa posibleng mga banta sa kaligtasan ng ating mga komunidad. Bilang bahagi ng ating pagsisikap, patuloy kong isinusulong ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience (DDR) sa pamamagitan ng Senate Bill No. (SBN) 188 na aking nai-file sa Senado.

Layunin ng panukalang ito na mapalakas ang ating kakayahan sa disaster risk reduction, paghahanda, pagtugon sa emergencies, at mabilis na pagbangon pagkatapos ng mga kalamidad. Kung saka-sakaling maisabatas, magkakaroon po ng departamentong nakatutok na may cabinet-secretary level na timon. Hindi lang coordinating council o task force. Ibig sabihin, ito na po ang makikipag-coordinate bago dumating ang bagyo, preposition of goods, and coordination with LGUs para ilikas po ang mga kababayan natin sa ligtas na lugar. At pag-alis ng bagyo ay restoration of normalcy kaagad at rehabilitation efforts para tuluy-tuloy po silang makabangon.

Bukod dito, isinusulong ko rin ang Ligtas Pinoy Centers sa ilalim ng SBN 2451, na ako ay isa sa mga co-sponsors at authors. Kung maisabatas, ang Mandatory Evacuation Centers na itatayo ay magbibigay ng ligtas na kanlungan na may sapat na pasilidad at emergency supplies. Importante ang mga ito upang hindi na kinakailangang magtipun-tipon ang ating mga kababayan sa mga covered courts at paaralan lamang sa panahon ng sakuna.

Sa bawat bagyong dumadaan, napatutunayan nating mahalaga ang bawat hakbang ng maagap na paghahanda. Kailangang magtulungan tayo upang maprotektahan ang bawat isa, lalo na ang ating mga mahihirap na kababayan na pinakaapektado tuwing may kalamidad.

Samantala, nitong nakaraang linggo, patuloy tayo sa pag-iikot sa bansa upang maghatid ng tulong sa ating mga kababayan.

Noong July 18, bumisita tayo sa Pampanga at sinaksihan natin ang groundbreaking ng itatayong Legislative Hall sa Minalin na ating sinuportahang maisulong bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance. Pinangunahan din natin kasama sina Mayor Noel Philip Naguit at Vice Mayor Rondon Mercado ang pagkakaloob ng tulong para sa 500 na manggagawa. Sa ating inisyatiba, mabibigyan din sila ng pansamantalang trabaho. Sinaksihan din natin ang inagurasyon ng itinayong Super Health Center sa lugar. Nakarating din tayo sa Macabebe kung saan namahagi tayo ng tulong sa mga nanay at mga nawalan ng hanapbuhay katuwang si Congresswoman Anna York Bondoc-Sagum.

Sa sumunod na araw, July 19, dumalo tayo sa ginanap na Philippine Institute of Certified Public Accountants (PICPA) Accountancy Week Celebration Regulator’s Forum-NCR Chapter sa paanyaya ni Atty. Cherry Liez Rafal-Roble, at COA Commissioner Atty. Roland Pondoc.

Muli nating tinulungan noong July 20 ang 617 residente ng Sagay City, Negros Occidental na naging biktima ng bagyong Egay. Bukod sa hatid nating suporta sa kanila, nakatanggap din sila ng ayuda mula sa National Housing Authority (NHA) sa ilalim ng programang ating isinulong para may pambili ang mga benepisyaryo ng materyales tulad ng pako at yero na pampaayos ng bahay. Nagbigay rin tayo ng tulong at suporta sa 23 kooperatiba mula sa Western Visayas na ating binisita sa Iloilo City, sa ilalim ng Malasakit sa Kooperatiba Program ng Cooperative Development Authority.

Noong July 23, dumalo rin ang aking opisina sa ginanap na Liga ng mga Barangay-Romblon Barangay Congress sa paanyaya ni Board Member Milo Maulion. Nagpadala rin ako ng mensahe at konting tulong para sa ating mga kapwa public servant.

Patuloy rin ang aking Malasakit Team sa pagsuporta at pagbisita sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong kabilang ang 1,313 na mahihirap sa Bongabon at Cabanatuan City, Nueva Ecija katuwang si Cong. GP Padiernos; 1,000 sa Las Navas, Northern Samar kasama si Mayor Arlito Tan; 1,500 sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte katuwang si Vice Mayor Datu Shameem Mastura; at 1,000 sa Naga at Ipil sa Zamboanga Sibugay kaagapay ang tanggapan nina Sen. Joel Villanueva at Gov. Ann Hofer.

Naghatid din tayo ng tulong sa 131 katao mula sa iba’t ibang barangay sa Iloilo City na naging biktima ng sunog. Naalalayan din ang mga taga-Island Garden City of Samal na nakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan kabilang ang sampung katao sa Barangay Dadatan, at 15 sa Barangay Balet.

Binalikan at muling tinulungan natin ang 130 na biktima ng pagbaha sa Cauayan, Pulupandan, at Bago City, Negros Occidental; 177 sa Talisayan, Misamis Oriental; at 87 sa Cagayan de Oro City. May tulong pinansyal din silang natanggap mula sa NHA upang maipaayos ang kanilang mga bahay—na ating sinuportahan.

Tinulungan din natin ang 155 na nawalan ng hanapbuhay sa Koronadal City, South Cotabato katuwang si Vice Gov. Arthur Dodo Pingoy; 90 sa Pulupandan, Negros Occidental katuwang si Mayor Miguel Antonio Peña; 330 sa Libungan, North Cotabato kasama natin ang mga konsehal na sina Kristine Joy Cadava, Nikki dela Serna at Israel Hasigan; 156 sa San Agustin, Surigao del Sur kaagapay si Vice Governor Manuel Alameda, Sr.; at 113 sa Luisiana, Laguna katuwang sina VM Luibic Jacob at ibang mga konsehal. Sa ating suporta, nabigyan din sila ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno.

Naghandog din tayo ng suporta sa mga TESDA graduates gaya ng 49 sa Teresa, Rizal. Nagbigay rin tayo ng karagdagang suporta sa mga kalahok sa isang Sports Cup sa Quezon City kaagapay si Councilor Mikey Belmonte.

Sinaksihan din ng aking opisina ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Lakewood, Zamboanga del Sur at ang inagurasyon ng itinayong Super Health Center sa Brgy. Ayusan, Tiaong, Quezon na ating patuloy na sinusuportahan upang mailapit ang pangunahing serbisyo medikal sa mga komunidad.

Bilang inyong Mr. Malasakit, nais ko kayong paalalahanan na sa bawat pagsubok na dala ng kalikasan, ang pagkakaisa at pakikipagbayanihan ang ating pinakamalakas na sandata. Handa po akong magserbisyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko ang magserbisyo, at naniniwala akong ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.