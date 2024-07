Hindi sakit sa ulo: SB19 inaabangan sa CinePanalo Film Festival

Ngayon pa lang ay super abang na ang mga fan ng SB19, pati na ng BINI, kung makakasama ang mga idol nila sa CinePanalo Film Festival 2025.

Sabi nga, para mas maging kapana-panabik daw ang CinePanalo, lalo na ang nasa ikawalang taon na ito, mas bongga talaga kung kasama ang dalawang grupo, na super sikat talaga ngayon.

“’Yan ay napakalaking pangarap din natin. So abangan na lang natin. Tingnan natin kung ano ang magiging surpresa sa CinePanalo Film Festival,” sabi ni Miss Ivy Piedad (Puregold’s Senior Marketing Manager).

Pero aminado sila na mas magiging malaking factor talaga para mas maging matagumpay ang CinePanalo kung mapapasama ang grupo.

“Kagaya noong surpresa ng ‘Nasa Atin ang Panalo’ concert na napagsama ang SB19, at BINI, gusto rin ng mga fans nila na makita sila. Kasi I think, they haven’t… na nakita sila in a film or series, ‘di ba?

“Actually noong nag-tweet kami na ang CinePanalo is rolling on its year 2, ‘yung mga comment sa amin, ‘dalhin niyo riyan ang SB19, dalhin niyo riyan ang BINI’.

“So, tingnan po natin, kung ano ang makakaya this year. It’s also a first for them!” pahayag ni Miss Ivy.

Anyway, malaki nga ang posibilidad na mapanood sila sa CinePanalo, lalo na at hindi naman daw mahirap kausap ang SB19.

“Very smooth sila kausap. Timing was perfect. Like talks with SB19 started 2021. We started with one pa lang muna, si Justine de Dios, siya po muna ang endorser namin.

“Very friendly po sila kausap. Kahit sa talent fee, very accommodating sila,” saad na lang ni Miss Ivy.

Pero ang sigurado talaga sa ngayon ay ang pagsuporta nila sa ‘Pagtatag’ documentary/film ng ng SB19, kahit hindi sila ang producer nito, na ipalalabas sa August.

“Sa SB19 po ‘yon mismo. Pero, sa block screening nila, kasama siyempre ang Puregold!

“Ngayon pa lang may mga fan groups na, like Cayagan chapter, Batangas chapter, may mga pa-block screening sila, and we express our support naman sa kanila,” chika nila.

Siyanga pala masuwerte ang makakapasok sa Puregold CinePanalo 2025, dahil mas pinalaki nga ang pondo na matatanggap nila.

Para sa pitong full-length directors, makakatanggap sila ng production grant worth P3M, habang ang 25 na selected student short film directors naman ay makakatanggap ng P150K.

Kaya naman super happy ang Festival Director na si Chris Cahilig, dahil mas marami nga raw ang nagkaka-interes na sumali ngayon, na habang sinusulat ito ay 130 na kuwento na ang natatanggap nila.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)