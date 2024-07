High Intensity pangprimera

PAPARADA sa pista ang mga kabayong sina Cheers at High Intensity para lahukan ang 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Posibleng magbakbakan sa takilya sina Cheers at High Intensity dahil silang dalawa ang napipisil na pangprimera ng mga karera tipster.

Rerendahan ni class A rider Kelvin Abobo si High Intensity, habang si CA Reyes ang nakatoka kay Cheers na makikipagtagisan kontra anim pang kabayong kasali sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Red Robin, Raining In Manila, Shadow Of The Moon, Wildcat, Winter’s Furry at Bread N Butter.

Ayon sa komento ng ibang karerista, puwede rin dumikit ang benta nina Wildcat at Bread N Butter pag-arangkada nila sa unang karera sa alas-5 ng hapon.

Samantala, kukubra rin ng P4,500 ang breeder ng mananalong kabayo habang P1,000 at P500 ang second at third ayon sa pagkakasunod.

Pitong karera ang pasisibatin ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes kaya inaasahang magiging masaya ang pangangarera ng mga parokyano. (Elech Dawa)