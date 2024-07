‘Eat Bulaga’ lilipat na sa mas malaking studio?

Kahit hinahagupit ng bagyong Carina ang Metro Manila ay live pa ring umere mula sa TV5 studio ang ‘Eat Bulaga’ noong Miyerkoles.

Tuloy ang pamimigay nila ng premyo at kasiyahan sa studio audience, Team Bahay at Team Online.

Present ang OG Dabarkads na sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon at nakasama nga nila sina Maine Mendoza, Ryan Agoncillo, Miles Ocampo, Carren Eistrup, at Ryzza Mae Dizon.

At dahil sa malakas na ulan at baha nga, nasa studio rin sina Jose Manalo, Wally Bayola, at Paolo Ballesteros, at walang ‘Sugod Bahay Mga Kapatid’ segment.

Tanging si Allan K lang ang missing in action sa Dabarkads noontime show kaya siya ang naging sentro ng jokes ng hosts, ha!

Kapansin-pansin din ang kakaunting bilang ng audience. Bakante nga ang ilang upuan kaya ang mga host na lang ang nagsipag-upuan dito during ‘Peraphy’ segment.

Ang bongga ng ‘EB’ dahil namigay sila ng mga sako ng bigas sa mga nasalanta ng bagyo.

In-announce rin ng TVJ ang magaganap na malaking selebrasyon na gagawin ng ‘Eat Bulaga’ sa darating na July 30 (Martes). Para ito sa kanilang 46th anniversary celebration.

Tsika pa nina Tito, Vic, at Joey, may big announcement daw na gagawin ang noontime show this week ukol sa kanilang anniversary celebration.

Lilipat na nga ba ang ‘EB’ sa mas malaking studio? May balita na sa Meralco Theater na ang magsu-show ang Dabarkads. Abangan!

Samantala, after ng ‘Peraphy’ segment bandang 1:45pm ay nagpaalam na ang mga host sa viewers nila at inimbitahan na lang ang team bahay at team online na panoorin na lang ang replay ng ‘Barangay Cinema presents Brgy. Mananay: Nanay, Nanay Paano Ka Nawala,’ na unang pinalabas sa TV5 noontime show noong June 1.

Maaga nga nilang tinapos ang live show nila. (Ogie Rodriguez)