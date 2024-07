BINI hindi lumaki ulo, hindi pasaway

Marami ang bumibira sa BINI ngayon, dahil sa mga paandar nila, tulad noong pagsusuot ng face mask sa airport, na nasundan din nang pagsusuot nila ng maskara (jabbawokeez) sa mga lugar na puwede silang pagkaguluhan nang husto.

May mga hindi nakaintindi, na sabi nga ay masyadong feeling sikat na sikat ang grupo, pero marami rin naman ang nagsabing dapat lang nilang gawin ‘yon, para na rin sa kanilang kaligtasan.

May mga eksena na nga kasi ngayon na hindi talaga naiiwasan na may mangyari sa kanila, dahil na rin sa super dami ng mga tao na sumusugod sa kanila.

Lumaki na nga ba ang mga ulo ng BINI? Mahirap na ba silang ka-deal?

Para kay Miss Ivy Piedad (Puregold’s Senior Marketing Manager), hindi sila nahirapan sa BINI, na kunin silang mga endorser, lalo na sa katatapos lang na thanksgiving concert nila, ang ‘Nasa Atin Ang Panalo’ sa Araneta Coliseum.

“Sa amin, very humble, very collaborative sila. Like sa recently concluded concert nga, hindi naman mama-mount `yon, na ganung show, na magkakasama sila, kung hindi sila cooperative or collaborative,” sabi ni Miss Ivy.

Kaya definitely, masusundan pa raw ang proyekto nilang `yon.

“Well, 2 years ang contract nila bilang mga brand endorsers, so looking forward na mas mahaba pa ang aming pagsasamahan. Sa ngayon hindi pa namin alam, hindi pa kami maka-comment.

“But definitely, sana po, mas marami pa kaming gawin,” sabi pa rin ni Miss Ivy.

Siyanga pala, sa ngayon ay nakatutok sila sa Puregold CinePanalo Film Festival, na kung saan ay mas bobonggahan nga raw nila ito ngayong 2025

“When we first launched Puregold CinePanalo, we envisioned it to champion Filipino stories, advocate for student filmmakers by providing them with a platform for their dream short films, and elevate the local film scene.

“We saw the birth of promising talents, with several inspiring stories that came to life on the big screen. Fueled by last edition’s success, here we are once again!” continued Piedad, “Back and bigger than ever, ready to celebrate another year of incredible films and mark the second chapter of Puregold CinePanalo,” saad na lang ni Miss Ivy.

Bongga! (Dondon Sermino)