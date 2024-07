Bayanihan sa panahon ng kalamidad

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Matapos ang mala-Ondoy na ulan at baha sa nakalipas na dalawang araw, sunud-sunod na relief mission ang isinagawa ng House of Representatives sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Tingog Party-List ni Rep. Yedda Marie Romualdez.

Kasama ang inyong lingkod, una naming pinuntahan ang San Juan City kung saan mahigit 3,000 residente ang pansamantalang nanunuluyan sa malaking evacuation center. Mula San Juan, tumulak naman kami sa dalawang evacuation centers sa Quezon City kung saan personal na namahagi ng ayuda si Speaker. Bukod sa libu-libong relief packs, may inihahanda ring Ayuda sa Kapos ang Kita Program (AKAP) para sa mga sinalanta ng Bagyong Carina sa susunod na linggo.

Bukod sa San Juan at QC, meron ding nakalaang tulong at feeding programs sa iba’t ibang bayan at siyudad sa NCR tulad ng Marikina at mga karatig-bayan.

Sa ganitong panahon ng kalamidad, mahalaga ang bayanihan upang malampasan ang pagsubok na dala ng kalikasan.

Bago ang malalakas na pag-ulan nitong nagdaang dalawang araw, inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. noong Lunes ang kanyang ikatlong State of the Nation Address (SONA).

Pero bago iyan, binuksan muna ng House of Representatives ang Third Regular Session ng 19th Congress kung saan nagtalumpati ang masipag nating si Speaker Romualdez. Kaisa po tayo sa kanyang sinabi na dahil sa tapat na trabaho at pagsasantabi ng politika, nakatulong tayo sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapabuti ng kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino tulad ng mga magsasaka.

Dahil sa pagtutulungan ng bawat mambabatas, naproseso ng kapulungan ang higit 4,000 panukalang batas sa loob lamang ng 149 session days noong Second Regular Session o 28 panukala bawat sesyon. Inaasahang mahihigitan pa ito ngayong Third Regular Session.

Malinaw po ang misyon ng liderato ng House of Representatives na patatagin ang Pilipinas kung saan ang bawat mamamayan ay mamumuhay nang may dignidad, oportunidad at pag-asa.

Sisikapin na ang pangarap ng bawat Pilipino ay matutupad tungo sa magandang kinabukasan.

Kinahapunan, masusi naman tayong nakinig sa SONA ni Pangulong Marcos kung saan kanyang inihayag ang pangarap at plano para sa ating bansa.

Suportado po natin ang kanyang posisyon sa isyu ng West Philippine Sea (WPS), sa kampanya laban sa ilegal na droga, ang pagbabawal sa operasyon ng mga POGO, mga hakbang para maibaba ang presyo ng kuryente sa bansa, at marami pang iba.

Masarap din pakinggan na iaangat niya ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa tulong ng bagong kalihim ng Department of Education (DepEd) na si former senator Sonny Angara, ang dating counterpart natin sa paghuhulma ng pambansang budget.

Malinaw din niyang nailatag ang mga gagawing reporma sa ekonomiya at health sector, at paglikha ng maraming trabaho, digital infrastructure, peace and order at mga hakbang para lubusang masugpo ang katiwalian sa gobyerno.

Idagdag ko rin ang naging tagumpay ng Marcos administration na maihilera ang Pilipinas bilang global investment hub. Dahil po ito sa mga nasungkit na malalaking investment sa mga international economic mission at ang pagpapalakas ng diplomatikong relasyon sa mga malalaking ekonomiya sa mundo, tulad ng Estados Unidos at China.

Nagbubunga na po ang proactive approach sa mga pandaigdigang ugnayan. Ang mga investment na dinadala sa Pilipinas ay lumilikha ng maraming trabaho, nakatutulong sa pag-angat ng ekonomiya tungo ng magandang kinabukasan ng mga Pilipino.

Suportado rin ng inyong lingkod ang hangarin ng Department of Finance (DOF) na hugutin ang tinatayang P89 bilyong pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth). Halos kalahating trilyong piso ang natutulog na pondo sa PhilHealth na maaaring mapakinabangan ng mga Pilipino.

Ang hangarin ng DOF ay alinsunod sa pagnanais ng administrasyong Marcos na magamit nang tama ang mga pondo at bigyang prayoridad ang kapakanan ng mga Pilipino. Makakabawas din ito sa pressure na mangutang ang gobyerno. Alam po ninyo, ngayong taon lamang, umaabot na sa $3.9 bilyon ang foreign borrowings kumpara sa $2.73 bilyon lamang noong nakaraang taon. Base po ito sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Maaaring magamit ang makukuhang pondo sa PhilHealth at iba pang government owned and controlled corporation (GOCC) sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng Metro Manila Subway Project at social programs gaya ng Teacher Effectiveness and Competencies Enhancement Project.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang programa at proyekto ng Ako Bicol Party-list. Mag-ingat po tayo ngayong madalas ang pag-ulan. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!