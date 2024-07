Pinatututukan ng lider ng Magsasaka party-list na si Robert Nazal sa gobyerno ang pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka na labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Carina at ng habagat.

Batay sa paunang pagtataya ay nasa P156.79 milyon ang pinsala sa sektor ng agrikultura kabilang ang P145.36 milyong halaga ng bigas at P8.5 milyong halaga ng high-value crops.

“The extensive damage to our agriculture sector, particularly in Mimaropa, Western and Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsksargen, and the Caraga region, is a severe blow to our nation’s food security and the livelihoods of our farmers,” sabi ni Nazal.

“We must act swiftly and decisively to provide the necessary support to those affected,” dagdag pa nito.

Pinuri naman ni Nazal ang naging pahayag ng Department of Agriculture na mamimgay ito ng 72,174 bag ng rice seeds, 39,546 bag ng corn seeds, at mga buto ng gulay. (Billy Begas)