Abala sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo: Ate Vi inatake ng asthma

Halos araw-araw naming nakaka-chat ang Star for All Seasons na si Vilma Santos.

Paliwanag ni Ate Vi kaya hindi siya naka-attend ng 40th Star Awards for Movies, kung saan isa siya sa tatlong nanalo ng Best Actress (panalo rin sina Nora Aunor, Maricel Soriano), “Nagka-asthma attack ako. Hindi ko kinaya. Bumaba ang immune system ko. Siguro dahil sa pagod sa trip namin sa California. Pero masaya naman ang family bonding namin sa bakasyon na iyon.”

At nitong Huwebes nga, ka-chat namin si Ate Vi at kinumusta namin uli ang kanyang pakiramdam.

“I’m okay, Jun. Feeling better!

“Fixing some things para sa mga nabiktima ng bagyo.

“Monitoring also.

“‘Yung activities ko sana next week, cancelled na muna dahil nga kay (bagyong) Carina. Aayusin na lang kung kailan itutuloy,” tsika ni Ate Vi.

So nice to know na abala ngayon si Ate Vi para sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyong Carina. (Jun Lalin)