APAT na probinsya na ang isinailalim sa state of calamity matapos ang pananalasa ng habagat at Super Typhoon Carina.

Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa isinagawang situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., kabilang dito ang Bataan, Bulacan, Batangas at Cavite.

Isinailalim din sa state of calamity ang Pinamalayan, Oriental Mindoro, Kabacan, Cotabato; Pikit, Cotabato; at Butuan, Davao de Occidental.

Nauna nang nagdeklara ng state of calamity sa National Capital Region dahil sa matinding pagbaha.

Ilan sa mga lugar na matinding binaha ay ang Abucay, Bataan, Baliwag, Obando, Plaridel, Pulilan at Sta. Maria sa Bulacan, Cainta, Taytay, San Mateo, Morong, Rodriguez at Angono sa Rizal; at Tingloy, Batangas.

Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, nasa 360,000 food pack ang kanilang ipapadala sa mga nasalanta ng bagyo. (Natalia Antonio)