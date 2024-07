2 ginto kukubrahin ng PH boxing team

PINAKAMABABA na umano ang dalawang gintong medalya para sa Philippine national boxing team sa darating na 2024 Paris Olympics na kinabibilangan nina Tokyo Games medalists Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Eumir Felix Marcial, gayundin sinaBHergie Bacyadan at first-timer Aira Villegas na nakatakdang simulan ang kampanya sa susunod na linggo.

Inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) Chairman Ricky Vargas sa isang report na puntirya nilang makuha ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa larangan ng boxing sa Paris Games na lalahukan ng five-man team.

Posible umanong makamit ng bansa ang inaasam nitong gintong medalya sa boxing matapos na makuha ang kauna-unahang ginto noong Tokyo Games mula kay Hidilyn Diaz-Naranjo sa women’s under-55kgs weightlifting event.

“Minimum of two golds,” bulalas ni Vargas sa isang report na lumabas. “Podium finishes for all five are very possible. They’re prepared, they’re ready. They went through a lot to get to where they are, to represent the country in the Olympics.”

Nakatakdang bumalik sa Summer Olympic Games si Paalam sa mas mabigat na kategorya sa men’s under-57kgs bantamweight division matapos ang silver medal sa men’s flyweigh, gayundin ang pagbabalik sa parehong dibisyon ni Petecio na nagbigay sa kanyang ng runner-up finish sa women’s under-57jgs featherweight, at ang bronze medal ni Marcial sa mas magaang na under-75kgs middleweight, na sasabak sa men’s 80kgs light-heavyweight.

Sasabak naman ang mga first timer na sina Bacyadan sa women’s 75kgs middleweight at Villegas sa women’s 50kgs light-flyweight. Nakuha ni Bacyadan ang ticket patunong Paris sa Thailand qualifying meet, habang umentra sa semifinals si Villegas sa first qualifying sa Italy.

“Philippine boxing team’s first training session in Paris. The team arrived yesterday from a 3-week camp in Saarbrucken, Germany. Five days before our first bout,” pahayag ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa kanyang Facebook story. (Gerard Arce)