Lumipad patungong Germany si Vice President Sara Duterte Carpio, kasama ang pamilya.

Pasado ala-1:00 na nang madaling-araw ng July 24, 2024 nang makalipad ang Emirates Airlines flight EK-335, matapos na ma-delay patungong Dubai bilang connecting flight ng Bise Presidente via Munich, Germany.

Hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na statement ang Office of the Vice President (OVP) kung bakit umalis ang pa-ngalawang pangulo sa gitna ng delubyong nararanasan ngayon ng mga tao dahil sa pagbaha at sama ng panahon.

Kasama ni Vice President Duterte ang kanyang asawang si Mans Carpio, mga anak nila at ang 76-anyos niyang ina na si Elizabeth Zimmerman.

Matatandaang kumalas na sa gabinete ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si VP Duterte nang mag-resign itong kalihim ng Department of Education kung saan si dating Sen. Sonny Angara ang ipinalit sa naturang puwesto.

Hindi rin dumalo si VP Duterte sa ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Marcos noong Lunes, Hulyo 22.

Samantala, inasikaso naman ng Office of the Vice President (OVP) ang paghahanda ng mga relief box at hot meal na ipamim-igay sa mga apektado ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at Calabarzon.

Nakipag-ugnayan na ang OVP sa iba’t ibang local government units para maisagawa ang kanilang relief operations.

Sa ngayon ay naghihintay na lamang ng go signal mula sa Office of the Civil Defense ang OVP para a¬garang masimulan ang pamamahagi ng relief goods at hot meals. (Andrea Salvi)