Tinukuran ni House Committee on Information and Communication Technology chairperson at Navotas Rep. Toby Tiangco ang pangako ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na isusulong nito ang pag-unlad ng information and communication technolo¬gy (ICT) sa bansa.

“I’m very happy that our President has inclu¬ded improved connectivity, expanded access to internet, cybersecurity, and stream-lining digital technology in his SONA. This clearly underscores the value of technology in our country’s deve¬lopment goals,” sabi ni Tiangco.

“We heard throughout the President’s SONA how invaluable ICT is in crucial initiatives such as education, job generation, connectivity, disaster response, crime prevention, information management, and even delivery of services to Filipinos,” dagdag pa nito.

Sa kanyang ikatlong State of the Nation Address (SONA) noong Lunes, tinukoy ni Marcos ang information technology bilang isang haligi ng kanyang administrasyon na gagamitin umano sa mara¬ming aspekto ng lipunan upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipi-no. (Billy Begas)