IDINEKLARA na ang state of calamity sa Metro Manila kahapon dahil sa paghambalos ng bagyong Carina at pinalakas na habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha.

Inaprubahan ng Metro Manila Council (MMC) ang deklarasyon ng state of calamity na magbibigay-daan sa mga lokal na pamahalaan na magamit ang kanilang calamity fund.

Nauna nang ipinaubaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Metro Manila mayor ang pagpapasya kung magdedeklara sila ng state of calamity dahil sa epekto ng bagyo.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nilamon ng gutter hanggang dibdib na baha ang mala­king bahagi ng National Capital Region (NCR)

“There is a motion to declare Metro Manila in state of calamity by Mayor Francis Zamora and Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano, the motion is hereby approved. Metro Manila is now in a state of calamity,” ayon sa pahayag ni Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos.

Pinangunahan ng kalihim ang pulong ng (MCC) kung saan ay itinulak ni MMC president at San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagdedeklara ng state of calamity sa rehiyon.

Kasabay nito’y inihayag din ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), ang suspensiyon ng expanded number-coding scheme at pagpayag sa mga bus na gamitin ang Edsa saan mang biyahe para makaiwas sila sa mga binahang lugar at mabilis na makarating sa kanilang mga destinasyon. (Issa Santiago)